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В Киеве заминировали почти все ТРЦ: полный список и новые детали

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве поступило заявление о минировании ряда торгово-развлекательных центров и одной гостиницы. В одном из ТРЦ идет эвакуация. Полный список объектов и подробности ЧП - далее в нашем материале.

Об этом сообщает Вартові Еспресо в Facebook.

"В колл-центра СБУ поступило сообщение о заминировании нескольких ТРЦ в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Специалисты проверяют на наличие взрывчатки такие ТРЦ:

  • Lavina Mall,
  • Dream Town,
  • ArtMall,
  • Атмосфера,
  • Караван,
  • Блокбастер,
  • Магеллан,
  • Плаза,
  • Глобус,
  • Gulliver.

Также сообщили о минировании отеля Интерконтиненталь, что в центре на Большой Житомирской, 2А.

Согласно информации Telegram-канала PavlovskyNews, на Оболони якобы из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ "Dream Town 2".

В Киеве людей эвакуируют из Dream Town 2

"Но есть также непроверенная информация о минировании. По громкоговорителю сообщают об эвакуации в связи с пожаром, но охранники заявили нашему журналисту, что не знают, где мог возникнуть огонь", - говорится в сообщении.

При этом эвакуация была экстренной. К примеру, посетителям спортклуба даже не дали переодеться.

Отметим, что в комментарии Styler работники "Каравана" сообщили, что ТРЦ "работает в штатном режиме".

Ранее мы писали, что в Киеве затопило кипятком подземный переход. Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 40.

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