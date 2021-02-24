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У Києві замінували майже всі ТРЦ: повний список і нові деталі

Автор: Світлана Мащенко

У Києві надійшла заява про мінування ряду торговельно-розважальних центрів і одного готелю. В одному з ТРЦ йде евакуація. Повний список об'єктів і подробиці НП - далі в нашому матеріалі.

Про це повідомляє Вартові Еспресо в Facebook.

"До колл-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування декількох ТРЦ в м. Києві", - йдеться в повідомленні.

Фахівці перевіряють на наявність вибухівки такі ТРЦ:

  • Lavina Mall,
  • Dream Town,
  • ArtMall,
  • Атмосфера,
  • Караван,
  • Блокбастер,
  • Магеллан,
  • Плаза,
  • Глобус,
  • Gulliver.

Також повідомили про мінування готелю Інтерконтиненталь, що в центрі на Великій Житомирській, 2А.

Згідно з інформацією Telegram-каналу PavlovskyNews, на Оболоні нібито через пожежу евакуювали людей з ТРЦ "Dream Town 2".

У Києві людей евакуюють з Dream Town 2

"Але є також неперевірена інформація про замінування. По гучномовцю повідомляють про евакуацію у зв'язку з пожежею, але охоронці заявили нашому журналісту, що не знають, де міг виникнути вогонь", - йдеться в повідомленні.

При цьому евакуація була екстреною. Наприклад, відвідувачам спортклубу навіть не дали переодягтися.

Відзначимо, що в коментарі Styler працівники "Каравану" повідомили, що ТРЦ "працює в штатному режимі".

Раніше ми писали, що у Києві затопило окропом підземний перехід. Інцидент стався за адресою проспект Перемоги, 40.

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