У Києві замінували майже всі ТРЦ: повний список і нові деталі

"До колл-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування декількох ТРЦ в м. Києві", - йдеться в повідомленні.

Фахівці перевіряють на наявність вибухівки такі ТРЦ:

Lavina Mall,

Dream Town,

ArtMall,

Атмосфера,

Караван,

Блокбастер,

Магеллан,

Плаза,

Глобус,

Gulliver.

Також повідомили про мінування готелю Інтерконтиненталь, що в центрі на Великій Житомирській, 2А.

Згідно з інформацією Telegram-каналу PavlovskyNews, на Оболоні нібито через пожежу евакуювали людей з ТРЦ "Dream Town 2".

У Києві людей евакуюють з Dream Town 2

"Але є також неперевірена інформація про замінування. По гучномовцю повідомляють про евакуацію у зв'язку з пожежею, але охоронці заявили нашому журналісту, що не знають, де міг виникнути вогонь", - йдеться в повідомленні.

При цьому евакуація була екстреною. Наприклад, відвідувачам спортклубу навіть не дали переодягтися.

Відзначимо, що в коментарі Styler працівники "Каравану" повідомили, що ТРЦ "працює в штатному режимі".