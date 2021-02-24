У Києві замінували майже всі ТРЦ: повний список і нові деталі
У Києві надійшла заява про мінування ряду торговельно-розважальних центрів і одного готелю. В одному з ТРЦ йде евакуація. Повний список об'єктів і подробиці НП - далі в нашому матеріалі.
Про це повідомляє Вартові Еспресо в Facebook.
"До колл-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування декількох ТРЦ в м. Києві", - йдеться в повідомленні.
Фахівці перевіряють на наявність вибухівки такі ТРЦ:
- Lavina Mall,
- Dream Town,
- ArtMall,
- Атмосфера,
- Караван,
- Блокбастер,
- Магеллан,
- Плаза,
- Глобус,
- Gulliver.
Також повідомили про мінування готелю Інтерконтиненталь, що в центрі на Великій Житомирській, 2А.
Згідно з інформацією Telegram-каналу PavlovskyNews, на Оболоні нібито через пожежу евакуювали людей з ТРЦ "Dream Town 2".
У Києві людей евакуюють з Dream Town 2
"Але є також неперевірена інформація про замінування. По гучномовцю повідомляють про евакуацію у зв'язку з пожежею, але охоронці заявили нашому журналісту, що не знають, де міг виникнути вогонь", - йдеться в повідомленні.
При цьому евакуація була екстреною. Наприклад, відвідувачам спортклубу навіть не дали переодягтися.
Відзначимо, що в коментарі Styler працівники "Каравану" повідомили, що ТРЦ "працює в штатному режимі".
Раніше ми писали, що у Києві затопило окропом підземний перехід. Інцидент стався за адресою проспект Перемоги, 40.