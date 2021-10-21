В Киеве заметили героя парковки на "котоджипе": забавные фото

Так, утром 21 октября, внедорожник Great Wall Safe (Грейт Вол Сейф) лихо заехал задними колесами на тротуар на улице Милютенко, что на Лесном массиве.

Из оборудованной под перевозку для животных машины с номерами "КОТОДЖИП" вышел молодой парень и направился в кофейню.

"Гостиница для кошек. Не с кем оставить котика?" - такая надпись красуется на заднем стекле необычного авто.

В Киеве заметили героя парковки на "котоджипе" (фото: Styler)

Отметим, что согласно разделу 15 "Остановка и стоянка" Правил дорожного движения Украины ставить транспортные средства у тротуаров или иных мест с пешеходным движением под углом разрешается только передней частью. То есть таким образом, чтобы выхлопы из глушителя не были направлены в сторону пешеходов. Исключение - подъемы, на них авто нужно ставить только задней частью (пункт 15.5 ПДД).

Кроме того, водитель нарушил пункт 15.9 (е) ПДД, согласно которому остановка запрещена "ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а если их нет - ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон". На фото видно, что до знака остановки транспорта не более 10 метров.

В Киеве заметили наглого героя парковки (фото: Styler)