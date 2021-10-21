У Києві помітили героя парковки на "котоджипі": кумедні фото

Так, вранці 21 жовтня, позашляховик Great Wall Safe (Грейт Вол Сейф) хвацько заїхав задніми колесами на тротуар на одній з вулиці Мілютенко, що на Лісовому масиві.

З обладнаної під перевезення для тварин машини з номерами "КОТОДЖИП" вийшов молодий хлопець і попрямував до кав'ярні.

"Готель для кішок. Ні з ким залишити котика?" - такий напис красується на задньому склі незвичайного авто.

Фото: у Києві помітили героя парковки на "котоджипі" (Styler)

Зазначимо, що згідно з розділом 15 "Зупинка і стоянка" Правил дорожнього руху України ставити транспортні засоби біля тротуарів або інших місць з пішохідним рухом під кутом дозволяється тільки передньою частиною. Тобто таким чином, щоб вихлопи з глушника не були спрямовані в бік пішоходів. Виняток - підйоми, на них авто потрібно ставити тільки задньою частиною (пункт 15.5 ПДР).

Крім того, водій порушив пункт 15.9 (е) ПДР, згідно з яким Зупинка заборонена "ближче 30 м від посадочних майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а якщо їх немає - ближче 30 м від дорожнього знаку такої зупинки з обох сторін". На фото видно, що до знаку зупинки транспорту не більше 10 метрів.

Фото: у Києві помітили нахабного героя парковки (фото: Styler)