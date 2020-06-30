ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві помітили дорогуще авто на кримських номерах: красиво і патріотично (фото)

STYLERЖиття    30.06.2020 - 13:27
У Києві помітили дорогуще авто на кримських номерах: красиво і патріотично (фото)
У Києві засвітилося дороге авто (колаж РБК-Україна)

У Києві біля супермаркету помітили новий Mercedes-AMG G63 2020

У Києві біля супермаркету АТБ припаркували дуже дорогий автомобіль. Біля магазину помітили новий Mercedes-AMG G63 2020, який також має нестандартні номери. Фото дорогої машини опублікували в Instagram-акаунті vehicles.exclusive.

"Скарб наших днів - Кубарь на Кримських номерах, ще й на яких.
По-перше, ексклюзивно-красиво. По-друге, патріотично", - підписали фото в соцмережі.

Відзначимо, що вартість такого красеня стартує від 170 тисяч євро. Mercedes-G63 AMG є топовою моделлю в лінійці нового "Гелендваген", який випускається з 2018 року. Позашляховик оснащений 4,0-літровим твін-турбо V8 на 585 к. с.; розгін до 100 км/год складає 4,5 сек, максимальна швидкість – 250 км/год.

Кримські номери на авто належать новій серії АК.

У Києві помітили дорогуще авто на кримських номерах: красиво і патріотично (фото)У Києві помітили новий "Гелик (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)

Користувачі мережі відреагували на елітне авто біля АТБ.

  • Красень, чисто за АК подвійне повагу. 90% вже змінили прописку.
  • АТБ на задньому фоні виглядає епічно.
  • Да, на кримських взагалі рідкість зустріти, хоча б щось.

Як ми раніше писали, журналісти показали, як у Києві "знущаються" над водіями-порушниками.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київавтомобили
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся