У Києві помітили дорогуще авто на кримських номерах: красиво і патріотично (фото)

У Києві засвітилося дороге авто (колаж РБК-Україна)

У Києві біля супермаркету помітили новий Mercedes-AMG G63 2020

У Києві біля супермаркету АТБ припаркували дуже дорогий автомобіль. Біля магазину помітили новий Mercedes-AMG G63 2020, який також має нестандартні номери. Фото дорогої машини опублікували в Instagram-акаунті vehicles.exclusive.

"Скарб наших днів - Кубарь на Кримських номерах, ще й на яких.

По-перше, ексклюзивно-красиво. По-друге, патріотично", - підписали фото в соцмережі.

Відзначимо, що вартість такого красеня стартує від 170 тисяч євро. Mercedes-G63 AMG є топовою моделлю в лінійці нового "Гелендваген", який випускається з 2018 року. Позашляховик оснащений 4,0-літровим твін-турбо V8 на 585 к. с.; розгін до 100 км/год складає 4,5 сек, максимальна швидкість – 250 км/год.

Кримські номери на авто належать новій серії АК.

У Києві помітили новий "Гелик (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)

Користувачі мережі відреагували на елітне авто біля АТБ.

Красень, чисто за АК подвійне повагу. 90% вже змінили прописку.

АТБ на задньому фоні виглядає епічно.

Да, на кримських взагалі рідкість зустріти, хоча б щось.

Як ми раніше писали, журналісти показали, як у Києві "знущаються" над водіями-порушниками.

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Автор: Людмила Жукова