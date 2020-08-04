В Киеве замечен лось на улице: он прыгает под автомобили

В Киеве 4 августа на улицах заметили лося. Животное находится на улице Саперно-Слободской. Видео с "краснокнижным" обитателем появилось в Telegram-канале Киев Оперативный. Судя по видеоролику, животное напугано и бросается от страха под колеса автомобилей.

"Внимание, нецензурная брань! Водители! Только что на Саперно-Слободской был замечен лось - бегает по дороге. Будьте внимательны", - сказано в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

В Киеве заметили лося

Мужчина на видео высказал предположение, что животное потерялось и недоумевает, откуда лось мог появиться в черте города.

Как мы уже неоднократно писали, в последнее время в столице жители города стали все чаще наблюдать, как лесные животные выходят на дороги и бродят там в поисках еды.

Кстати, зоозащитники просят не пугать животное при его обнаружении. Они сообщают, что не раз выезжали на поиски лося, после того, как им звонили люди, но поймать животное не так просто. При этом сборы людей для ловли лося занимают минимум два часа.

Как мы ранее писали, лось в Киеве взбудоражил всю столицу. Зоозащитники и активисты пытаются поймать лося, который еще будучи маленьким лосенком забрел в столицу и сейчас подвергается опасности.