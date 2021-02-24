В Киеве залило кипятком подземный переход: все вокруг окутал пар

"Какое-то непонятное парообразование в подземном переходе на проспекте Победы, 40. Говорят, что затопило", - подписал видео автор поста.

Судя по ролику, вход в переход ограничили красной ленточкой. Пешеходы в то время не могли перейти дорогу.

В Киеве затопило подземный переход

В комментариях к посту в соцсети украинцы высказали свои эмоции по поводу инцидента.