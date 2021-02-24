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У Києві залило окропом підземний перехід: все навколо оповив пар

Автор: Людмила Жукова

У Києві 24 лютого затопило підземний перехід. Судячи з усього, його залило окропом, бо на місці НП можна було побачити багато пари. Інцидент стався за адресою проспект Перемоги, 40.

Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Якесь незрозуміле пароутворення в підземному переході на проспекті Перемоги, 40. Кажуть, що затопило", - підписав відео автор посту.

Судячи по ролику, вхід в перехід обмежили червоною стрічкою. Пішоходи в той час не могли перейти дорогу.

У Києві затопило підземний перехід

В коментарях до посту у соцмережі українці висловили свої емоції з приводу інциденту.

  • Дивно, що цього разу стрічка зупинила людину.
  • Зараз почнуть з усіх районів звозити сніг. Будуть користуючись нагодою гори заметів перетоплювати на воду.
  • Не було б стрічки, жінка пішла.
  • Просто відкрився перший київський прохід в пекло. Поки що встановлюють турнікети.
  • Гарячу воду прорвало. Що там незрозумілого?
  • Якби поліція організувала відразу наземний перехід. Але це нікому не цікаво.

Як ми розповідали раніше, у Києві горів елітний ЖК, а рятувальники не змогли під'їхати через припарковані авто.

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