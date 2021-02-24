У Києві залило окропом підземний перехід: все навколо оповив пар

"Якесь незрозуміле пароутворення в підземному переході на проспекті Перемоги, 40. Кажуть, що затопило", - підписав відео автор посту.

Судячи по ролику, вхід в перехід обмежили червоною стрічкою. Пішоходи в той час не могли перейти дорогу.

У Києві затопило підземний перехід

В коментарях до посту у соцмережі українці висловили свої емоції з приводу інциденту.