У Києві залило окропом підземний перехід: все навколо оповив пар

У Києві 24 лютого затопило підземний перехід. Судячи з усього, його залило окропом, бо на місці НП можна було побачити багато пари. Інцидент стався за адресою проспект Перемоги, 40.
Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Якесь незрозуміле пароутворення в підземному переході на проспекті Перемоги, 40. Кажуть, що затопило", - підписав відео автор посту.
Судячи по ролику, вхід в перехід обмежили червоною стрічкою. Пішоходи в той час не могли перейти дорогу.
У Києві затопило підземний перехід
В коментарях до посту у соцмережі українці висловили свої емоції з приводу інциденту.
Як ми розповідали раніше, у Києві горів елітний ЖК, а рятувальники не змогли під'їхати через припарковані авто.