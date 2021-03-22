В Киеве закрывают спортклубы: сеть негодует

С завтрашнего дня, 23 марта, в Киеве прекращают работать спортивные клубы. Это связано с ограничениями так называемого красного уровня карантина, в который попала столица.

В компании Sport Life отметили, что они вынуждены ограничить доступ клиентов в фитнес-клубы, начиная с 00:00 вторника 23 марта. Об этом они написали на своей странице в Facebook .

"Учитывая протокол внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сеть клубов Sport Life вынуждена ограничить доступ клиентов в фитнес-клубы в Киеве и в Одессе, начиная с 00:00 вторника (23.03.2021)", - говорится в сообщении.

Какие еще клубы не будут работать?

По данным Telegram-канала "Киев Сейчас" работу прекращают также и другие спортклубы, включая:

5 элемент. Работает салон по записи.

Gym Max. Работать будет только медцентр. Прием пациентов, которые заранее записались на прием.

Tsarsky, скорее всего, закроют до 9 апреля.

Fitness city.

Спортклуб Дії.

Заморозка абонемента в Sport Life и негативная реакция сети

Срок действия абонемента автоматически продлится на период локдауна за счет компании в том случае, если вы обратитесь ближайший клуб и напишите заявление о компенсации. При себе нужно иметь паспорт. Клиентские отделы работают ежедневно с 10:00 до 20:00.

Это вызвало кучу негативных комментариев со стороны пользователей. Люди возмущены, что заморозка происходит не автоматически, и нужно еще тратить свое время и писать заявление в период диджитализации.

Сидя дома, на карантине с детьми я должна этой толпой идти в ваши отделы, чтобы заморозить наши карты? В чем тогда "забота о клиентах ", если вы вынуждаете клиентов посещать ваши отделы, через которых сотни в день проходят? Почему нельзя заморозить автоматически? Или заполнить форму через интернет?

А почему я должна замораживать свой абонемент, это не по моей какой-то причине нет доступа к бассейну, это вы (спорт лайф) мне ограничили доступ в бассейн;

Прелесть! Два часа назад была в Спортлайф на Позняках, сказали ждать решений, завтра опять идти писать заявление на заморозки? Кашлять чихать и т.д. неужели нельзя как в прошлый локдаун? Что вы делаете? Это специально что бы побольше людей заболело? Браво Спортлайф!

Почему раньше заморозка была автоматически, а теперь, во время карантина, надо ехать и писать бумажку (Україна в смартфоні) Тогда как транспорт проходит мимо с 50% загрузкой и доехать до клуба и обратно - та ещё проблема! Закончится абонемент - продлевать точно не буду! Таким образом, растеряете всех клиентов!!!

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