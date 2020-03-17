В Киеве закрывают метро: появились пугающие кадры из подземки

Из-за коронавируса киевское метро закроют 18 марта
Карантин в Украине и Киеве из-за коронавируса ввели 12 марта. 16 марта было принято решение закрыть метро, а сама подземка не будет работать с 18 марта. В сети появились пугающие фотографии, которые напоминают сцены из фильмов про апокалипсис.
Так, на одной из станций киевского метрополитена были замечены люди в костюмах химзащиты. Отметим, что на снимках за их спинами почти никого не видно, будто людей в подземке никогда и не было.
Отметим, что после объявления карантина людей в столичном транспорте стало значительно меньше, так как МОЗ Украины призвало всех людей оставаться дома и стараться не выходить на улицу во благо своего же здоровья.
Напомним, что после расширения карантина Кабинет министров запретил работу кафе, ресторанов, салонов красоты, кинотеатров, магазинов непродовольственных товаров. Такое решение принято пока что до 3 апреля. Далее судьба карантина будет решаться.
Вместо метро в Киеве будет работать общественный транспорт, но по определенной схеме. В салон транспортного средства не будут пускать более 10 человек.
Также с 12.00 18 марта 2020 года прекращаются также железнодорожные
авиационные, автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки в Украине. Из пригорода в столицу на транспорте добраться будет невозможно.