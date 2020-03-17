У Києві закривають метро: з'явилися страхітливі кадри з підземки

Через коронавірус київське метро закриють 18 березня
Карантин в Україні і Києві через коронавірус ввели 12 березня. 16 березня було прийнято рішення закрити метро, а сама підземка не буде працювати з 18 березня. У мережі з'явилися страхітливі фотографії, які нагадують сцени з фільмів про апокаліпсис.
Так, на одній із станцій київського метрополітену були помічені люди в костюмах хімзахисту. Зазначимо, що на знімках за їх спинами майже нікого не видно, ніби людей в підземці ніколи і не було.
Зазначимо, що після оголошення карантину людей у столичному транспорті стало значно менше, адже МОЗ України закликало всіх людей залишатися вдома і намагатися не виходити на вулицю на благо свого здоров'я.
Нагадаємо, що після розширення карантину Кабінет міністрів заборонив роботу кафе, ресторанів, салонів краси, кінотеатрів, магазинів непродовольчих товарів. Таке рішення прийнято поки що до 3 квітня. Далі доля карантину буде вирішуватися.
Замість метро в Києві буде працювати громадський транспорт, але за певною схемою. В салон транспортного засобу не будуть пускати більше 10 чоловік.
Також з 12.00 18 березня 2020 року припиняються залізничні
авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні. З передмістя в столицю на транспорті дістатися буде неможливо.