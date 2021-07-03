В Киеве закроют на полдня станцию метро в центре: какие еще ограничения

В Киеве закроют станцию метро "Дворец спорта" для пассажиров в связи с проведением правоохранительными органами антитеррористических учений в подземке. Ограничения вводятся в это воскресенье, 4 июля, а действовать будут первую половину дня.

Об этом говорится в объявлении на сайте КП "Киевский метрополитен".

Ограничения на работу метро

Так, двери станции метро "Дворец спорта" останутся закрытыми для пассажиров с 8:30 до 13:30.

Отмечается также, что несмотря на закрытие подземки остается открытым пересадочный узел "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого", который будет работать в обычном режиме.

В метрополитене принесли киевлянам и гостям столицы извинения за временные неудобства.

Перекроют движение авто и изменят маршруты общественного транспорта

Обратим внимание, что в эти выходные вводятся некоторые ограничения и для автотранспорта. Как рассказали в пресс-службе КГГА, 3 и 4 июня перекроют движение транспорта на ряде улиц в связи с проведением соревнований "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021".

В частности, с 6:00 субботы до 22:00 воскресенья будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади. Также 3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют улицу Трухановскую.

График перекрытия улиц 4 июля:

ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 13:00;

Боричев спуск - с 07:00 до 13:00;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:00;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:00;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 13:00;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 13:00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 13:00;

ул. Трухановская - с 7:00 до 13:00.

Также в воскресенье, 4 июля, маршрутные автобусы № 62, 114, 115 будут курсировать по измененным схемам ориентировочно до 13:00.

В Киеве 4 июля в маршруты автобусов внесут изменения (фото: kyivcity.gov.ua)