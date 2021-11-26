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В Киеве задержали надеквата, который нападал на женщин: какое ему светит наказание

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 14:25
В Киеве задержали надеквата, который нападал на женщин: какое ему светит наказание Полиция на Русановке задержала опасного неадеквата (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве полиция задержала мужчину, который на Русановке нападал на женщин и детей, и давал им пощечины. Мужчина терроризировал целый микрорайон в течение нескольких лет и управы на него не было.

Детали рассказали на странице Национальной патрульной полиции Киева в Facebook.

Неадекватный мужчина в течение нескольких лет нападал на женщин и детей и на жилмассиве Русановка.

Он подходил к своим жертвам на улице, бил их, давал пощечины и после этого уходил.

Жители района неоднократно обращались в полицию. В 2019 году на него завели уголовное дело, но отпустили под личное обязательство.

Его зовут Андрей и ему 40 лет. Он живет вместе с матерью, и уже более 20 лет находится на учете в психдиспансере.

По результатам психиатрической экспертизы, мужчина не осознает своих действий.

Мама сообщала ранее, что сыну поставили ошибочный диагноз и назначили неправильное лечение. У ее старшего сына также есть проблемы с психикой.

В Киеве задержали надеквата, который нападал на женщин: какое ему светит наказание

Фото: На Русановке задержали мужчину, который давал пощечины женщинам

По закону, психически больного человека могут задержать только с его согласия. Однако пациенты с шизофренией не считают, что у них есть проблемы или они опасны для окружающих.

Поэтому поместить в лечебное учреждение такого человека могут только после решения суда.

Полиция разыскала мужчину после очередной волны публикаций в социальных сетях о нападениях. Патрульные с ним пообщались и передали его врачам.

Сейчас он помещен в специальное отделение под наблюдением. С учетом его состояния здоровья, он скорее всего избежит наказания и тюремного заключения. Максимум – медики его поместят в специальное учреждение для лечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Киева неадекват бросал из окна на машины банки и спортивный инвентарь.

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