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У Києві затримали надеквата, який нападав на жінок: яке йому світить покарання

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Києва, П'ятниця 26 листопада 2021 14:25
У Києві затримали надеквата, який нападав на жінок: яке йому світить покарання Поліція на Русанівці затримала небезпечного неадеквата (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві поліція затримала чоловіка, який на Русанівці нападав на жінок і дітей, і давав їм ляпаси. Чоловік тероризував цілий мікрорайон протягом декількох років і управи на нього не було.

Деталі розповіли на сторінці Національної патрульної поліції Києва в Facebook.

Неадекватний чоловік протягом декількох років нападав на жінок і дітей і на житловому масиві Русанівка.

Він підходив до своїх жертв на вулиці, бив їх, давав ляпаси та після цього йшов.

Жителі району неодноразово зверталися в поліцію. У 2019 році на нього завели кримінальну справу, але відпустили під особисте зобов'язання.

Його звуть Андрій і йому 40 років. Він живе разом з матір'ю, і вже понад 20 років перебуває на обліку в психдиспансері.

За результатами психіатричної експертизи, чоловік не усвідомлює своїх дій.

Мама повідомляла раніше, що синові поставили помилковий діагноз і призначили неправильне лікування. У її старшого сина також є проблеми з психікою.

У Києві затримали надеквата, який нападав на жінок: яке йому світить покарання

Фото: на Русанівці затримали чоловіка, який давав ляпаси жінкам

Згідно із законом, психічно хвору людину можуть затримати тільки з його згоди. Однак пацієнти з шизофренією не вважають, що у них є проблеми або вони небезпечні для оточуючих.

Тому помістити в лікувальний заклад таку людину можуть тільки після рішення суду.

Поліція розшукала чоловіка після чергової хвилі публікацій у соціальних мережах про напади. Патрульні з ним поспілкувалися та передали його лікарям.

Зараз він поміщений в спеціальне відділення під наглядом. З урахуванням його стану здоров'я, він швидше за все уникне покарання і тюремного ув'язнення. Максимум - медики його помістять в спеціальний заклад для лікування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у центрі Києва неадекват кидав з вікна на машини банки та спортивний інвентар.

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