В Киеве после взрыва загорелась электростанция: фото и видео с места ЧП

В Киеве вспыхнул пожар на электростанции по улице Ревуцкого, 40 на Харьковском массиве. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен сильный взрыв. Фото и видео с места событий - в материале Styler.

Возгорание случилось в понедельник днем, 14 апреля. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Прямо сейчас горит электростанция на Ревуцкого Очевидцы утверждают, что перед пожаром было слышно сильный взрыв", - сказано на странице.

В Киеве горит электростанция возле метро Харьковская (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Спасатели работают на месте событий, но огонь продолжает разрастаться.

"У нас есть информация о взрыве. Нам известно, что подстанция горит. Две минуты назад (в 11:50) ДТЭК "Киевские электросети" предоставили нам допуск. В настоящее время подан ствол на гашение пожара. Поэтому сейчас все быстро погасят", - отметили в ДСНС, пишет Обозреватель.

В Киеве вспыхнул пожар на электростанции (фото: Обозреватель)

Ранее стало известно, когда в Киеве будет наивысшая концентрация радиоактивного цезия от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.