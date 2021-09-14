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В Киеве взрослый мужчина обматерил в очереди девушку-подростка: я детей умножу на ноль!

Автор: Людмила Жукова

В Киеве в одном из супермаркетов взрослый мужчина отличился грубым поведением и неадекватностью.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что горожанин не на шутку разошелся, когда девочка-подросток купила без очереди на кассе защитную маску. Все происходило в магазине на Миропольской.

"Что это за бык такой, решивший самоутвердиться за счет девочки-подростка? Очевидцы говорят, что так он себя начал вести, когда девочка попросила без очереди купить маску", - сказано под видео.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

В комментариях пользователи отметили, что это просто "герой в маминых штанах".

  • Животное нашло приключение, ждем извинения.
  • Я бы на месте ее родственников нашел бы этого дурачка, и провел бы с ним профилактическую беседу.
  • Да такое животное нужно просто привязать к дереву и дать возможность девушки оторваться на его физиономии.
  • Судячи з коментів, до вечора він буде помножений сам на нуль. І помножений буде вибачатись.

Как мы ранее сообщали, в Киеве неадекват бегал по крышам авто.

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Киев