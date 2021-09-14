У Києві дорослий чоловік обматюкав у черзі дівчину-підлітка: я дітей помножу на нуль!

Відзначається, що городянин не на жарт розійшовся, коли дівчинка-підліток купила без черги на касі захисну маску. Все відбувалося в магазині на Миропільській.

"Що це за бик такий, який вирішив самоствердитися за рахунком дівчинки-підлітка? Очевидці кажуть, що так він себе почав вести, коли дівчинка попросила без черги купити маску", - сказано під відео.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

У коментарях користувачі відзначили, що це просто "герой в маминих штанях".