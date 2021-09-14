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У Києві дорослий чоловік обматюкав у черзі дівчину-підлітка: я дітей помножу на нуль!

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 09:13
У Києві дорослий чоловік обматюкав у черзі дівчину-підлітка: я дітей помножу на нуль! У Києві чоловік відзначився неадекватністю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві в одному з супермаркетів дорослий чоловік відзначився грубою поведінкою і неадекватністю.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Відзначається, що городянин не на жарт розійшовся, коли дівчинка-підліток купила без черги на касі захисну маску. Все відбувалося в магазині на Миропільській.

"Що це за бик такий, який вирішив самоствердитися за рахунком дівчинки-підлітка? Очевидці кажуть, що так він себе почав вести, коли дівчинка попросила без черги купити маску", - сказано під відео.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

У коментарях користувачі відзначили, що це просто "герой в маминих штанях".

  • Тварина знайшла пригоду, чекаємо вибачення.
  • Я б на місці її родичів знайшов би цього дурника, і провів би з ним профілактичну бесіду.
  • Так таку тварину потрібно просто прив'язати до дерева і дати можливість дівчині відірватися на його фізіономії.
  • Судячи з коментарів, до вечора він буде помножений сам на нуль. І помножений буде вибачатись.

Як ми раніше повідомляли, у Києві неадекват бігав по дахах авто.

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