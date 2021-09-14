У Києві дорослий чоловік обматюкав у черзі дівчину-підлітка: я дітей помножу на нуль!
У Києві чоловік відзначився неадекватністю (колаж РБК-Україна)
У Києві в одному з супермаркетів дорослий чоловік відзначився грубою поведінкою і неадекватністю.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.
Відзначається, що городянин не на жарт розійшовся, коли дівчинка-підліток купила без черги на касі захисну маску. Все відбувалося в магазині на Миропільській.
"Що це за бик такий, який вирішив самоствердитися за рахунком дівчинки-підлітка? Очевидці кажуть, що так він себе почав вести, коли дівчинка попросила без черги купити маску", - сказано під відео.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.
У коментарях користувачі відзначили, що це просто "герой в маминих штанях".
- Тварина знайшла пригоду, чекаємо вибачення.
- Я б на місці її родичів знайшов би цього дурника, і провів би з ним профілактичну бесіду.
- Так таку тварину потрібно просто прив'язати до дерева і дати можливість дівчині відірватися на його фізіономії.
- Судячи з коментарів, до вечора він буде помножений сам на нуль. І помножений буде вибачатись.
Як ми раніше повідомляли, у Києві неадекват бігав по дахах авто.