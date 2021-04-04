В Киеве взлетят цены на квартиры в новостройках: эксперт дал важный совет

В Киеве стоимость недвижимости постоянно растет. В 2020 году цена на квартиры в новострое повысилась на 10-15%. При этом в 2021 году ожидается еще больший прирост. И все это на фоне существенного уменьшения количества предложений на рынке.

Главной причиной для роста цен стал уровень потребительской инфляции, который достигнул за год 7,5%.

Дорожает топливо на фоне растущих цен на нефть, дорожает и бетон. А в 2021 году ожидается рост стоимости и других строительных материалов. Все это вылилось в то, что квадратный метр на первичном рынке Киева сейчас обойдется в среднем уже в 35 тыс. грн.

При этом компании-застройщики для выхода в прибыль вынуждены поднимать цены, чтобы отыграть рост расходов. А украинские банки, как признаются сами строители, нехотя предоставляют финансирование под новые строительные проекты, из‑за чего компании зачастую остаются один на один со своими финансовыми проблемами. В результате они перекладывают их на покупателей.

Средства у потенциальных покупателей есть - банковские вклады украинцев в 2020 году выросли на 26,4% - это самый высокий темп прибавки за последние 10 лет. Для многих соотечественников покупка квартиры - главная альтернатива банковским депозитам.

Подталкиваемый спросом, уровень цен на квадратные метры может набрать еще до 20% в этом году, считают игроки рынка.

"Активизировались покупатели жилья бизнес- и премиум-класса. Покупают и для себя, и с целью перепродажи", - говорит Анна Лаевская, коммерческий директор Интергал-Буд.

А вот популярные несколько лет назад смарт-квартиры площадью по 20 кв. м оказались невостребованными. В них трудно находиться на изоляции или работать удаленно, особенно нескольким членам семьи.

Вложения в недвижимость пользуются популярностью из‑за снижения банковских ставок по депозитам ниже 8% в гривне и стремящихся к нулю в долларах. Застройщики же манят инвесторов более высокими доходами. На перепродаже квартиры можно заработать до 30−40% от ее стоимости за время строительства дома, то есть в среднем за полтора-два года.