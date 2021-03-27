Аренда жилья в Киеве. Как карантин сказался на ценах в столице

Цены на аренду квартир в столице за последний год, с момента введения карантина, практически не выросли. Если в марте прошлого года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 273 доллара, то сейчас - 283 доллара в месяц.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании SV Development, которые есть в распоряжении РБК-Украина.

Двухкомнатные квартиры за этот же период в среднем подорожали с 310 долларов до 318 долларов, а "трешки" - с 438 долларов до 456 долларов в месяц.

В гривне рост цен оказался несколько больше, поскольку за год (март к марту) курс украинской валюты к доллару "просел" примерно на 13% - с 24,5 гривен/доллар до нынешних 27,7 гривен/доллар. Но, в любом случае, по оценкам риелторов, сейчас наблюдается нетипичная ситуация как для весны, когда аренда жилья в Киеве традиционно дорожала.

Рынок замер: сколько стоит жилье в Киеве

Последние несколько лет стоимость аренды в Киеве росла в среднем на 10-15% в год. Спрос увеличивался и владельцы жилья нередко сдавали квартиры в аренду всего за несколько дней. Ежегодно в столицу на учебу приезжали студенты, некоторые из них снимали жилье. Арендой квартир также интересовались люди, приехавшие в Киев на заработки из других регионов страны.

Однако эпидемия коронавируса изменила подход к учебе и работе, все больше вынуждая учреждения образования и бизнес переходить на дистанционные и онлайн форматы. Так, опрошенные РБК-Украина риелторы подтверждают, что осенью прошлого года в Киев не приехало такое количество студентов, как обычно. Из-за карантина также стали уезжать трудовые мигранты. Из-за чего традиционного оживления рынка этой весной не произошло.

Рынок аренды сейчас живет преимущественно за счет тех, кто хочет улучшить условия жизни. Например, арендаторы квартиры в доме 70-х годов на Оболони, за которую они платили 10 тысяч гривен в месяц без учета коммунальных услуг, во время карантина смогли переехать в дом начала 90-х годов недалеко от парка "Наталка" на той же Оболони за 9,5 тысяч гривен в месяц. Некоторые владельцы жилья, чтобы удержать арендаторов, соглашаются предоставлять скидки на время карантина.

К тому же предложение на этом фоне растет. Управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко оценивает его в 50 тысяч квартир в столице, тогда как еще два года назад под сдачу предлагалась около 30 тысяч квартир. И это еще одна из причин, почему владельцы жилья не спешат поднимать цены.

Если жилье не сдается в аренду за две недели, часто владельцы готовы уступить в цене. Сейчас аренда однокомнатной квартиры в с.Софиевская Борщаговка обходится в 6-7 тысяч гривен, в спальных районах Киева (Борщаговка, Отрадный, Лесной, Троещина) снять жилье можно за 8-8,5 тысяч гривен в месяц, а на Оболони, Лукьяновке - за 9-10 тысяч гривен в месяц.

Квартиру в новом доме можно снять за 11-16 тысяч гривен в месяц в зависимости от месторасположения дома. Такие цены указаны в объявлениях на профильных сайтах по сдаче квартир в аренду, которые изучило РБК-Украина.

Как сдают квартиры в аренду

Квартиры в аренду сдаются преимущественно через риелторов, комиссия которых составляет 30-50% от размера месячной платы. Отчасти это связано с тем, что найти контакты собственника не так и просто. Посредники перепечатывают все объявления и указывают свои контактные номера телефонов. Избежать этого можно, если регулярно просматривать профильные сайты и зарегистрироваться в профильных группах в социальных сетях.

Рынок аренды находится в "тени" - официально платят налоги не более 5% владельцев квартир, говорят риелторы. По закону, арендодатель жилья должен заплатить подоходный налог (18%) и 1,5% военного сбора. То есть при сдаче квартиры за 10 тысяч гривен в месяц, уплатить в казну нужно почти 2 тысячи гривен.

Государство, по сути, никак не наказывает тех, кто не заплатил налоги. И, по большому счету, даже не пытается идентифицировать неплательщиков.

"Налоговая служба работает с фактами, а не с рассказами соседей или бывших арендаторов. Нужны факты, что деньги действительно передавались", - говорит налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Чаще всего расчеты за аренду квартиры проводятся наличными - арендаторы даже отказываются предоставлять свой карточный счет, поясняют эксперты.

Как правило, свои взаимоотношения стороны регулируют договором, который не нужно заверять, если он подписывается на срок до трех лет.

"Соглашение признается судом, поэтому привлечь к ответственности арендатора, который повредил мебель или разбил технику, вполне реально", - говорит управляющий партнер юридической компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

С другой стороны, договор составляют далеко не во всех случаях, а чаще - владельцы квартир в новостройках, которые переживают за сохранность нового ремонта и бытовой техники.