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В Киеве взлетели цены на такси: в чем причина и какие суммы

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Киев, Вторник 18 мая 2021 16:22
В Киеве взлетели цены на такси: в чем причина и какие суммы Фото: в Киеве подорожало такси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на фоне значительного ухудшения погодных условий сегодня днем и грозового ливня с градом и шквальным ветром, подскочили цены на услуги такси. При этом пассажирам, помимо дополнительных денежных затрат, стоит также быть готовым к тратам времени, так как столицу сковали пробки.

Какие цены 18 мая предлагают операторы служб такси за поездки, читайте ниже в нашем материале.

Отметим, что сервисы значительно повысили стоимость маршрутов ввиду актуальных "проблемных" участков дорог, где из-за непогоды залило трассы и улицы. Такая картина, в частности, наблюдается на Подоле.

Так, от микрорайона Виноградарь до Контрактовой площади на Подоле Bolt просит почти 300 гривен. Uber оценивает такой маршрут не так дорого - от 230 до 270 гривен - только вот есть проблема найти свободное авто. Другие операторы тоже просят около 260 гривен.

В Киеве взлетели цены на такси: в чем причина и какие суммы

От Контрактовой площади в Шевченковском районе до автостанции Выдубичи (Железнодорожное шоссе) в Голосеевском районе стандартные поездки в такси теперь могут обойтись в 255 гривен. При этом Bolt за путь с Теремков до Подола предлагает потенциальным клиентам раскошелиться на 475 гривен.

В Киеве взлетели цены на такси: в чем причина и какие суммы

Перед тем, как планировать путь на своем авто, в такси или пользоваться иным наземным видом транспорта, уместно проверить наличие пробок на дорогах столицы. Как свидетельствуют данные карты Google Maps, из-за заторов сейчас затруднено движение транспорта в центре на Золотых воротах, Подоле, на Крещатике, на Липках, а также в других районах: на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, улице Антоновича, Большой Окружной дороге, Выдубичах.

В Киеве взлетели цены на такси: в чем причина и какие суммы

Пробки в Киеве 18 мая (скрин: Google Maps)

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко назвал реальную стоимость проезда в метро в столице, отреагировав таким образом на слухи о скором подорожании поездок в подземке.

Также мы писали о том, что в Киеве закроют аэропорт "Жуляны" почти на год.

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