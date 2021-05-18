У Києві злетіли ціни на таксі: в чому причина та які суми

У Києві на тлі значного погіршення погодних умов сьогодні вдень і грозової зливи з градом і шквальним вітром, підскочили ціни на послуги таксі. При цьому пасажирам, крім додаткових грошових витрат, варто також бути готовим до витрат часу, позаяк столицю скували пробки.

Зазначимо, що сервіси значно підвищили вартість маршрутів зважаючи на актуальні "проблемні" ділянки доріг, де через негоду залило траси та вулиці. Така картина, зокрема, спостерігається на Подолі.

Так, від мікрорайону Виноградар до Контрактової площі на Подолі Bolt просить майже 300 гривень. Uber оцінює такий маршрут не так дорого - від 230 до 270 гривень - тільки от є проблема знайти вільне авто. Інші оператори теж просять близько 260 гривень.

Від Контрактової площі в Шевченківському районі до автостанції Видубичі (Залізничне шосе) в Голосіївському районі стандартні поїздки в таксі тепер можуть обійтися у 255 гривень. При цьому Bolt за шлях з Теремків до Подолу пропонує потенційним клієнтам розщедритися на 475 гривень.

Перед тим, як планувати шлях на своєму авто, в таксі або користуватися іншим наземним видом транспорту, доречно перевірити наявність пробок на дорогах столиці. Як свідчать дані карти Google Maps, через затори зараз ускладнено рух транспорту в центрі на Золотих воротах, Подолі, на Хрещатику, на Липках, а також в інших районах: на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, вулиці Антоновича, Великій Окружній дорозі, Видубичах.

Пробки в Києві 18 травня (скрін: Google Maps)