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В Киеве выявили конфеты с опасным веществом: как они выглядят

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве выявили опасные конфеты, в которых завышено содержание транзитных кислот. Сладости были обнаружены 3 сентября, и в Госпродпотребслужбе напомнили про необходимость изъятия продукции, несоответствующей стандартам.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Производитель сладостей - ТМ "Риконд". Содержание вещества к шоколадных конфетах не соответствует норме.

Сообщается, что эти сладости экспортировались из Украины через город Ровно в Литву. Экспортер: ДПФ "ЭКОТЕХНИКА-М", их офис находится в Киеве.

"Информационное сообщение от 3 сентября 2021 года полученное по системе быстрого оповещения о пищевых продуктов и кормов", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что процедура изъятия продукции не соответствующей требованиям должна производиться немедленно с информированием в срок не менее двух рабочих дней.

Какие именно сладости были изъяты не сообщается, но на иллюстрации, приведенное пресс-службой ведомства, показаны шоколадные конфеты "Мальва".

Фото: В Киеве нашли опасные конфеты (kyiv-dpss.gov.ua)

Ранее мы писали, что в Украине появился опасный энергетик. Продукцию требуют изъять из магазинов.

Также эксперты рассказали, как отличить настоящую сгущенку от фальсификата.

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Госпродпотребслужба