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В Киеве выступит скандальный американский комик Луи си Кей: дата концентра и цена билета

STYLERПерсоны    04.02.2020 - 22:02
В Киеве выступит скандальный американский комик Луи си Кей: дата концентра и цена билета
Американский комик Луис си Кей (Фото: wikipedia.org/Shankbone)

Американский комик приедет впервые в Украину

В Украину приедет знаменитый американский комик Луи си Кей (настоящее имя Луи Секей). Как сказано на официальном сайте стендап-комика, он выступит в Киеве 15 мая 2020 года во дворце "Украина".

В Украине уже стартовала продажа билетов на выступление Луи си Кея. Самый дешевый билет от 499 гривен. Самый дорогой – 1500 гривен. Отмечается, что все билеты на данный момент уже проданы.

В описании к выступлению стендап-комика указано, что использование камер, смарт-часов, смартфонов и других устройств для записи будет запрещено. Концерт будет на английском языке.

Луи си Кей – известный американский комик, сценарист, режиссер и продюсер. Он шесть раз был награжден премией Эмми, а также выпустил восемь альбомов своих полнометражных фильмов-концертов.

С именем Луи си Кея связано множество скандалов. Его обвиняли в громких сексуальных домогательствах. После обвинений пяти женщин в 2017 году его карьера сильно пошла на спад, хотя комик официально извинился перед пострадавшими. Его начали отстранять от работы, его программы и шоу начали снимать с эфиров телевидения.

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