В Киеве встало метро: на станциях жуткие давки (видео)

Давка в метро Киева (Коллаж РБК-Украина)

Закрыто движение от станции "Крещатик" до станции "Дарница"

В Киеве образовались давки в метро из-за того, что движение на красной ветке частично приостановлено. В частности, от станции метро "Крещатик" до станции "Дарница" движение закрыто из-за того, что неизвестный мужчина на мосту Метро начал угрожать, что сейчас все взорвет.

Мужчина появился на мосту из автомобиля. В руках у него была сумка, из которой торчал приклад, а в руках были какие-то кнопки.

На место происшествия прибыла Национальная полиция и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Движение по мосту Метро полностью перекрыто, в том числе и курсирование поездов метро.

В Киеве образовались пробки, а пассажиры жалуются, что метрополитен не справляется с пассажиропотоком и на нескольких станциях началась давка. Видео ситуации в подземке опубликовал и на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вот такой экшн сейчас происходит в столичном метро. Люди связывают это событие с захватом моста и угрозой его подорвать. Вот оказывается, как легко один человек может парализовать весь город", - сказано в сообщении под видео.

На данный момент взрывотехники проверяют участок пути от станции "Дарница" до станции метро "Крещатик".