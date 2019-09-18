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У Києві встало метро: на станціях страшні тисняви (відео)

STYLERЖиття    18.09.2019 - 18:07
У Києві встало метро: на станціях страшні тисняви (відео)
Тиснява в метро Києва (Колаж РБК-Україна)

Закрито рух від станції "Хрещатик" до станції "Дарниця"

У Києві утворилися тисняви в метро через те, що рух на червоній гілці частково припинено. Зокрема, від станції метро "Хрещатик" до станції "Дарниця" рух закрито через те, що невідомий чоловік на мосту Метро почав погрожувати, що зараз всі підірве.

Чоловік з'явився на мосту з автомобіля. В руках у нього була сумка, з якої стирчав приклад, а в руках були якісь кнопки.

На місце події прибула Національна поліція і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рух по мосту Метро повністю перекрито, в тому числі і курсування поїздів метро.

У Києві утворилися затори, а пасажири скаржаться, що метрополітен не справляється з пасажиропотоком і на декількох станціях почалася тиснява. Відео ситуації в підземці опублікував на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Ось такий екшн зараз відбувається в столичному метро. Люди пов'язують цю подію з захопленням мосту і загрозою його підірвати. Ось, виявляється, як легко одна людина може паралізувати все місто", - сказано в повідомленні під відео.

На даний момент вибухотехніки перевіряють ділянка від станції "Дарниця" до станції метро "Хрещатик".

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