Движение в Киеве заблокировано: что известно

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

18 сентября в Киеве образовались масштабные пробки

В Киеве в среду, 18 сентября, из-за угрозы взрыва перекрыли мост Метро, движение в городе заблокировано. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ситуацию на мосту Метро квалифицируют как подготовку к теракту

Возле моста Метро в Киеве проводится специальная полицейская операция. По данным полиции, мужчина совершает выстрелы и угрожает взрывом.

"Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

У Києві біля мосту Метро, де невідомий погрожує вибухом, проводиться спеціальна поліцейська операція, - Андрей... Опубліковано Поліція Києва Середа, 18 вересня 2019 р.

Неизвестный угрожает подорвать мост Метро

Неизвестный мужчина угрожает подорвать мост Метро в Киеве. Как сообщает "Киев Оперативный", в районе моста работают сотрудники Нацгвардии, пожарные, полиция, "скорая" и другие специальные подразделения.

"На мост человек приехал на автомобиле Opel AA8253XK, которым частично и заблокировал движение по мосту. Также, свидетели говорят, что полиция запустила дрон, который преступник расстрелял", - говорится в сообщении.

От що відбувається поблизу моста Метро... Нацгвардійці, пожежники, поліція, швидка та інші спеціальні підрозділи, але поки безрезультатно. До речі, стало відомо, що на міст чоловік приїхав на автомобілі #Opel (#AA8253XK), яким частково і заблокував рух по мосту. Також, свідки кажуть, що поліція запустила дрон, який злочинець розстріляв. https://kyivoperativ.info/other/uvaga-mist-metro-perekrito-za-informaciyeyu-iz-nashix-dzherel-po-mostu-%d1%97xav-cholovik-na-avtivci-yak/ Опубліковано Киев Оперативный Середа, 18 вересня 2019 р.

В Киеве заминирована часть красной ветки метро

По сообщению КГГА, из-за анонимного сообщения о минировании красная линия метро в Киеве работает от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от "Лесной" до "Дарницы". На данным момент взрывотехники проверяют участок от станции "Дарница" до "Крещатика".

Киев сковали пробки

По состоянию на вечер 18 сентября пробки в Киеве составляют 8 баллов. Движение в столице ограничено. В частности, пробки образовались на Набережном шоссе, Днепровской набережной, Русановской набережной.