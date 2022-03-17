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В Киеве вражеские снаряды разрушили дом экс-мужа Ани Лорак

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Киев, Четверг 17 марта 2022 12:15
В Киеве вражеские снаряды разрушили дом экс-мужа Ани Лорак Фото: В Киеве вражеские снаряды разрушили дом экс-мужа Ани Лорак (facebook.com/falyosayuriy)
Автор: Светлана Мащенко

16 марта в Подольском районе Киева вражеские снаряды, выпущенные путинскими войсками, попали в несколько частных домов. Среди них был дом и офис бывшего гражданского мужа Ани Лорак, Юрия Фалесы.

Об этом продюсер написал в Facebook.

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново!" - подписал он фото пожара в домах.

В Киеве вражеские снаряды разрушили дом экс-мужа Ани ЛоракВ Киеве вражеские снаряды разрушили дом экс-мужа Ани Лорак

Фото: Обстрелянные дома на Подоле (facebook.com/falyosayuriy)

Отметим, что Юрий Фалеса продюсировал Ани Лорак, Мику Ньютон, Машу Гойя и других.

Он был первым продюсером Ани Лорак, и фактически ее мужем, с которым она прожила в гражданском браке десять лет - с 1995 по 2005 год.

О повреждениях частных домов на Подоле написал вечером 16 марта Виталий Кличко.

"Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На данный момент пострадавших не обнаружили", - сообщил градоначальник.

Ранее мы писали, что 14 марта был обстрелян дом Игоря Кондратюка, как раз в день его 60-летнего юбилея.

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