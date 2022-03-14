Игорю Кондратюку в дом влетел снаряд. Как раз в день 60-летнего юбилея
Игорь Кондратюк показал повреждение дома от ракетного обстрела, который совершили оккупанты 14 марта, как раз в его день рождения.
Об этом телеведущий написал на своей странице в Facebook.
"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Россияне - дерьмо планеты Земля, - попали в наш дом под Киевом.
Пылайте в аду, имперские бесславные безмозглые подонки! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть российским оккупантам!" - выразил возмущение шоу-мен.
Фото: Повреждение дома Игоря Кондратюка под Киевом (facebook.com/kondratjukigor)
Именно 14 марта 2022 года телеведущему исполнилось 60 лет.
Ранее мы писали, что ведущий Орла и Решки Евгений Синельников рассказал об ужасах оккупации под Киевом.
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