Игорю Кондратюку в дом влетел снаряд. Как раз в день 60-летнего юбилея

Игорь Кондратюк показал повреждение дома от ракетного обстрела, который совершили оккупанты 14 марта, как раз в его день рождения.

Об этом телеведущий написал на своей странице в Facebook .

Именно 14 марта 2022 года телеведущему исполнилось 60 лет.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Россияне - дерьмо планеты Земля, - попали в наш дом под Киевом.

Ранее мы писали, что ведущий Орла и Решки Евгений Синельников рассказал об ужасах оккупации под Киевом.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!