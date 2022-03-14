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Игорю Кондратюку в дом влетел снаряд. Как раз в день 60-летнего юбилея

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 14 марта 2022 17:40
Игорю Кондратюку в дом влетел снаряд. Как раз в день 60-летнего юбилея Фото: Игорь Кондратюк (facebook.com/kondratjukigor)
Автор: Светлана Мащенко

Игорь Кондратюк показал повреждение дома от ракетного обстрела, который совершили оккупанты 14 марта, как раз в его день рождения.

Об этом телеведущий написал на своей странице в Facebook.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Россияне - дерьмо планеты Земля, - попали в наш дом под Киевом.

Пылайте в аду, имперские бесславные безмозглые подонки! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть российским оккупантам!" - выразил возмущение шоу-мен.

Игорю Кондратюку в дом влетел снаряд. Как раз в день 60-летнего юбилеяИгорю Кондратюку в дом влетел снаряд. Как раз в день 60-летнего юбилеяИгорю Кондратюку в дом влетел снаряд. Как раз в день 60-летнего юбилея

Фото: Повреждение дома Игоря Кондратюка под Киевом (facebook.com/kondratjukigor)

Именно 14 марта 2022 года телеведущему исполнилось 60 лет.

Ранее мы писали, что ведущий Орла и Решки Евгений Синельников рассказал об ужасах оккупации под Киевом.

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Игорь Кондратюк
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