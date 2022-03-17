У Києві ворожі снаряди зруйнували будинок екс-чоловіка Ані Лорак
16 березня в Подільському районі Києва ворожі снаряди, випущені путінськими військами, потрапили в кілька приватних будинків. Серед них був будинок і офіс колишнього цивільного чоловіка Ані Лорак, Юрія Фальоси.
Про це продюсер написав у Facebook.
"Ні дома, ні офісу більше немає! Всі живі! Що ж, будемо відбудовуватися заново!" - підписав він фото пожежі в будинках.
Фото: обстріляні будинки на Подолі (facebook.com/falyosayuriy)
Зазначимо, що Юрій Фальоса продюсував Ані Лорак, Міку Ньютон, Машу Гойя та інших.
Він був першим продюсером Ані Лорак, і фактично її чоловіком, з яким вона прожила в цивільному шлюбі десять років - з 1995 по 2005 рік.
Про пошкодження приватних будинків на Подолі написав увечері 16 березня Віталій Кличко.
"Снаряди влучили у кілька приватних будинків у Подільському районі. На даний момент постраждалих не виявили", - повідомив градоначальник.
Раніше ми писали, що 14 березня був обстріляний будинок Ігоря Кондратюка, якраз в день його 60-річного ювілею.
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