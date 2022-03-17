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У Києві ворожі снаряди зруйнували будинок екс-чоловіка Ані Лорак

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Київ, Четвер 17 березня 2022 12:15
У Києві ворожі снаряди зруйнували будинок екс-чоловіка Ані Лорак Фото: у Києві ворожі снаряди зруйнували будинок екс-чоловіка Ані Лорак (facebook.com/falyosayuriy)
Автор: Світлана Мащенко

16 березня в Подільському районі Києва ворожі снаряди, випущені путінськими військами, потрапили в кілька приватних будинків. Серед них був будинок і офіс колишнього цивільного чоловіка Ані Лорак, Юрія Фальоси.

Про це продюсер написав у Facebook.

"Ні дома, ні офісу більше немає! Всі живі! Що ж, будемо відбудовуватися заново!" - підписав він фото пожежі в будинках.

У Києві ворожі снаряди зруйнували будинок екс-чоловіка Ані ЛоракУ Києві ворожі снаряди зруйнували будинок екс-чоловіка Ані Лорак

Фото: обстріляні будинки на Подолі (facebook.com/falyosayuriy)

Зазначимо, що Юрій Фальоса продюсував Ані Лорак, Міку Ньютон, Машу Гойя та інших.

Він був першим продюсером Ані Лорак, і фактично її чоловіком, з яким вона прожила в цивільному шлюбі десять років - з 1995 по 2005 рік.

Про пошкодження приватних будинків на Подолі написав увечері 16 березня Віталій Кличко.

"Снаряди влучили у кілька приватних будинків у Подільському районі. На даний момент постраждалих не виявили", - повідомив градоначальник.

Раніше ми писали, що 14 березня був обстріляний будинок Ігоря Кондратюка, якраз в день його 60-річного ювілею.

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