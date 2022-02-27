В Киеве у вратаря "Десны" родилась дочь: под звуки взрывов бомб (фото)

Отмечается, что жена эксворотаря родила 09:07 утра.

"Под звуки взрывов бомб и сирен, родилась очень смелая девочка. А иначе и быть не может, потому что ее мама - настоящий герой! Все время, бегая от бомбоубежища к палате, она сдерживала волнение и панику, оставалась совсем одна в центре нашей столицы! Любимая, я благодарю тебя за дочь. А также хочу сказать слова благодарности всем, кто предложил свою помощь, зная мою ситуацию. Мира всем", - написал Игорь Литовка.

Вес новорожденной - 3160 граммов, рост – 53 см.

"Я надеюсь, мы очень скоро будем вместе! И над нашей головой будет только солнечное, мирное небо", - написала под постом Елена Литовка.

Добавим, что сейчас он выступает сейчас за черниговскую Десну.

У вратаря Десны в Киеве родилась дочь (facebook.com/Litova)

У вратаря Десны в Киеве родилась дочь (facebook.com/Litova