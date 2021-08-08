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У Києві лікар вимагав хабар, навідріз відмовляючись допомагати хворій дитині (фото)

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Київ, Неділя 08 серпня 2021 08:58
У Києві лікар вимагав хабар, навідріз відмовляючись допомагати хворій дитині (фото) Фото: у Києві лікар вимагав хабар за лікування дитини (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві лікар-отоларинголог вимагав сплатити йому особисто 300 грн за первинний огляд, а в разі надання допомоги ще більше. Медик відмовлявся оглядати дитину, якій потрібна була термінова допомога.

Про це в Facebook розповіла мама хлопчика Тетяна Ручковська.

Інцидент трапився в Києві 4 серпня. Дитині стало погано, а так як час був пізній (після 20:00), звернулися в "швидку". Хлопчика направили до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1, що за адресою вул.Богатирська, 30. Там до мами з дитиною вийшов лікар Мельник Олег Володимирович.

За словами жінки, дізнавшись, що вони не з Києва, а з області, та ще й без направлення дільничного педіатра (це о 21:00), сказав, що ми повинні йому заплатити 300 грн за огляд, а якщо потрібно буде надати допомогу, то треба заплатити ще.

"На наші запитання про квитанцію і де знаходиться каса, він іронічно і нахабно посміхався. Що з дитиною, його не цікавить. Ми звернулися до чергового з Департаменту МОЗ", - пише Тетяна.

У Києві лікар вимагав хабар, навідріз відмовляючись допомагати хворій дитині (фото)

Фото: facebook.com/tatianaruchkovskaya

Відповідь Олега Володимировича черговому вразила остаточно. Лікар заявив, що не зобов'язаний оглядати дитину, попри слова чергового, що він "не
має права відмовити в огляді та наданні допомоги".

"Людина, яка називає себе лікарем, відмовляється від своїх прямих обов'язків, вимагаючи коштів і ще нічого не зробивши. Я не кажу про те, що як будь-яка мати, я готова була заплатити, і навіть більше ніж він вимагав. Але обурює, то що він не поцікавився станом дитини. Його цікавили тільки гроші. Йому було байдуже, як почувається дитина і що з нею взагалі", - додала жінка.

Тоді лікарю вказали, що поруч з його кабінетом висить плакат, де зазначено, що він зобов'язаний надавати безкоштовну медичну допомогу незалежно, укладена декларація чи ні. У відповідь він заявив, що це написано не для нього.

Це важливо!

Нагадаємо, що екстрена допомога в Україні надається безкоштовно і без направлення лікаря.

Також, правилами НСЗУ передбачено, що якщо у пацієнта не підписана декларація з сімейним лікарем, він може заплатити за послугу, що надається - офіційно через касу. Але тільки в разі, якщо така послуга вказана в переліку платних в медичному закладі.

Без направлення можна отримати послуги гінеколога, акушера-гінеколога, педіатра, психіатра, нарколога, стоматолога.

Раніше ми писали, що на Волині померла півторарічна дівчинка. Напередодні лікар просто відмовився її оглядати.

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