В Киеве врач оставил умирать мужчину: все подробности

В Киеве врач из частной клиники не оказал помощь нуждающемуся человеку
В Киеве медик из частной клиники "Адонис" не оказал помощь молодому человеку, который остро в этом нуждался. О вопиющем инциденте сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, где и рассказали все подробности. История произошла на Днепровской набережной, там стало плохо молодому человеку, который упал и ударился сильно головой.
"Он упал на тротуар и сильно ударился головой. После удара его еще некоторое время его трясло. Свидетели происшествия вызвали "скорую" и вызвали врача из клиники "Адонис", находившейся рядом. Врач вышел, спросил вызывали ли скорую, а потом просто развернулся и ушел. Хотя бы подорожник предложил ...", - сказано в сообщении.
После этого через 15 минут на место ЧП прибыла скорая помощь и забрала парня в больницу, в автомобиле ему уже стало лучше.
В Киеве врач ушел от мужчины, которому нужна была помощь (Киев Оперативный)
В комментариях украинцы высказались об инциденте.
Скриншот комментариев (Facebook)
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