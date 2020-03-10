В Киеве врач оставил умирать мужчину: все подробности

В Киеве врач ушел от мужчины, которому нужна была помощь (фото: РБК-Украина)

В Киеве врач из частной клиники не оказал помощь нуждающемуся человеку

В Киеве медик из частной клиники "Адонис" не оказал помощь молодому человеку, который остро в этом нуждался. О вопиющем инциденте сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, где и рассказали все подробности. История произошла на Днепровской набережной, там стало плохо молодому человеку, который упал и ударился сильно головой.

"Он упал на тротуар и сильно ударился головой. После удара его еще некоторое время его трясло. Свидетели происшествия вызвали "скорую" и вызвали врача из клиники "Адонис", находившейся рядом. Врач вышел, спросил вызывали ли скорую, а потом просто развернулся и ушел. Хотя бы подорожник предложил ...", - сказано в сообщении.

После этого через 15 минут на место ЧП прибыла скорая помощь и забрала парня в больницу, в автомобиле ему уже стало лучше.

В Киеве врач ушел от мужчины, которому нужна была помощь (Киев Оперативный)

В комментариях украинцы высказались об инциденте.

Это в принципе статья за неоказание медицинской помощи, нарушение клятвы Гиппократа и прочая. Был же уже случай 7 лет назад...

Якось був в тій клініці, дійсно більше туди ні ногою.

Доктор он или другая какая профессия, есть люди, а есть не люди. Поступил так он, а стыдно мне.

Скриншот комментариев (Facebook)

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