У Києві лікар залишив помирати чоловіка: усі подробиці

У Києві лікар з приватної клініки не надав допомогу нужденній людині
У Києві медик з приватної клініки "Адоніс" не надав допомогу молодій людині, яка цього гостро потребувала. Про кричущий інцидент повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, де і розповіли про всі подробиці. Історія сталася на Дніпровській набережній, там стало погано молодому чоловікові, який впав і сильно вдарився головою.
"Він впав на тротуар і сильно вдарився головою. Після удару його ще деякий час його трясло. Свідки події викликали "швидку" і викликали лікаря з клініки "Адоніс", що знаходилася поруч. Лікар вийшов, запитав чи викликали швидку, а потім просто розвернувся і пішов. Хоча б подорожник запропонував ...", - сказано в повідомленні.
Після цього через 15 хвилин на місце пригоди прибула швидка допомога і забрала хлопця до лікарні, в автомобілі йому вже стало краще.
У Києві лікар пішов від чоловіка, якому потрібна була допомога (Київ Оперативний)
В коментарях українці висловилися про інцидент.
Скріншот коментарів (Facebook)
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