В Киеве возобновляет работу ТРЦ Ocean Plaza: когда он откроется

В Киеве снова откроет свои двери для клиентов ТРЦ Ocean Plaza на Лыбидской. Он был закрыт с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

О том, когда откроется популярный у жителей столицы торговый центр, рассказали на официальной странице ТРЦ в Facebook.

Когда откроется Ocean Plaza

Украинцам сообщили, что торговый центр откроется в октябре, конкретную дату пока не объявляют.

В сообщении компании говорится, что ранее 100% корпоративных прав ООО "ИС "Лыбидь" (владелец указанного ТРЦ) были переданы по решению суда в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Согласно полученной информации от ООО "ИС "Лыбидь", в настоящее время судом отменены арест доли в 33,35% корпоративных прав как ООО "ИС "ЛИБЕДЬ", так и его участника - ООО "АВАНГАРД-ВИЛАРТИ", принадлежащих гражданину Украины Хмельницкому В.И.

"Компания "Киев Молл Менеджмент" расценивает возвращение 33% доли корпоративных прав украинскому акционеру и оставление под контролем государства 67% доли корпоративных прав как решения в интересах государства, украинской экономики и украинского бизнеса. Также управляющая компания была проинформирована руководством ООО "ИС "Лыбидь" и получила подтверждение об отмене ареста недвижимого имущества, среди которого здания ТРЦ "ОУШЕН ПЛАЗА", и счетов Общества", - сказано в сообщении.

Ocean Plaza готовится к открытию в октябре (wikipedia.org)

Все средства от аренды и использования ТРЦ Ocean Plaza находятся на счетах в Украине, их вывод за границу невозможен. По заверению компании, две трети от общей прибыли ТРЦ будет получать непосредственно государство Украины.

Отмечается, что с возобновлением работы ТРЦ будут обеспечены работой около 3000 сотрудников.

Какие магазины должны открыться в ТРЦ

ИНТЕРТОП

MD fashion

СИТИ МОДА

"LPP Group"

"БНС"

"Ультра"

Adidas

“FM Group” в количестве 5 ресторанов

сеть ЛЮКСОПТИКА

сеть АЛЛО

LC Waikiki

Ельдорадо

Comfy

Vitto Rossi

Estro

Begoodi,

UA Made

Master Zoo

Liu Jo

Benetton

PINKO

COLIN'S

Twinset

Helen Marlen

Золотий Вік

Дека

Секунда

БУДИНОК ІГРАШОК

Антошка

Reima

ROZUM

Crocs

TOM TAILOR

MUST HAVE

VOVK

Andre TAN

Swarovski

FREYWILLE

Укрзолото

Anabel Arto

Piquadro

Samsonite

Напомним, что мажоритарным владельцем (51% акций) ТРЦ Ocean Plaza является российская компания, принадлежащая семье и партнерам российского олигарха Аркадия Ротенберга.