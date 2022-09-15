В Киеве возобновляет работу ТРЦ Ocean Plaza: когда он откроется
В Киеве снова откроет свои двери для клиентов ТРЦ Ocean Plaza на Лыбидской. Он был закрыт с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
О том, когда откроется популярный у жителей столицы торговый центр, рассказали на официальной странице ТРЦ в Facebook.
Когда откроется Ocean Plaza
Украинцам сообщили, что торговый центр откроется в октябре, конкретную дату пока не объявляют.
В сообщении компании говорится, что ранее 100% корпоративных прав ООО "ИС "Лыбидь" (владелец указанного ТРЦ) были переданы по решению суда в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Согласно полученной информации от ООО "ИС "Лыбидь", в настоящее время судом отменены арест доли в 33,35% корпоративных прав как ООО "ИС "ЛИБЕДЬ", так и его участника - ООО "АВАНГАРД-ВИЛАРТИ", принадлежащих гражданину Украины Хмельницкому В.И.
"Компания "Киев Молл Менеджмент" расценивает возвращение 33% доли корпоративных прав украинскому акционеру и оставление под контролем государства 67% доли корпоративных прав как решения в интересах государства, украинской экономики и украинского бизнеса. Также управляющая компания была проинформирована руководством ООО "ИС "Лыбидь" и получила подтверждение об отмене ареста недвижимого имущества, среди которого здания ТРЦ "ОУШЕН ПЛАЗА", и счетов Общества", - сказано в сообщении.
Ocean Plaza готовится к открытию в октябре (wikipedia.org)
Все средства от аренды и использования ТРЦ Ocean Plaza находятся на счетах в Украине, их вывод за границу невозможен. По заверению компании, две трети от общей прибыли ТРЦ будет получать непосредственно государство Украины.
Отмечается, что с возобновлением работы ТРЦ будут обеспечены работой около 3000 сотрудников.
Какие магазины должны открыться в ТРЦ
- ИНТЕРТОП
- MD fashion
- СИТИ МОДА
- "LPP Group"
- "БНС"
- "Ультра"
- Adidas
- “FM Group” в количестве 5 ресторанов
- сеть ЛЮКСОПТИКА
- сеть АЛЛО
- LC Waikiki
- Ельдорадо
- Comfy
- Vitto Rossi
- Estro
- Begoodi,
- UA Made
- Master Zoo
- Liu Jo
- Benetton
- PINKO
- COLIN'S
- Twinset
- Helen Marlen
- Золотий Вік
- Дека
- Секунда
- БУДИНОК ІГРАШОК
- Антошка
- Reima
- ROZUM
- Crocs
- TOM TAILOR
- MUST HAVE
- VOVK
- Andre TAN
- Swarovski
- FREYWILLE
- Укрзолото
- Anabel Arto
- Piquadro
- Samsonite
Напомним, что мажоритарным владельцем (51% акций) ТРЦ Ocean Plaza является российская компания, принадлежащая семье и партнерам российского олигарха Аркадия Ротенберга.
Как мы ранее писали, МакДональдс в Киеве готовят к открытию. Смотрите, как в ресторанах готовятся.
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