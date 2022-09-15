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У Києві відновлює роботу ТРЦ Ocean Plaza: коли він відкриється

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 08:19
У Києві відновлює роботу ТРЦ Ocean Plaza: коли він відкриється Фото: у Києві відновить роботу Ocean Plaza (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Києві знову відкриє свої двері для клієнтів ТРЦ Ocean Plaza на Либідській. Він був закритий з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про те, коли відкриється популярний у жителів столиці торговий центр, розказали на офіційній сторінці ТРЦ у Facebook.

Коли відкриється Ocean Plaza

Українцям повідомили, що торговий центр відкриється в жовтні, конкретну дату поки не оголошують.

У повідомленні компанії говориться, що раніше 100% корпоративних прав ТОВ "ІС "Либідь" (власник зазначеного ТРЦ) були передані за рішенням суду в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Згідно з отриманою інформацією від ТОВ "ІС" Либідь", зараз судом скасовано арешт частки в 33,35% корпоративних прав як ТОВ "ІС" Либідь", так і його учасника - ТОВ" АВАНГАРД-ВІЛАРТІ", що належать громадянину України Хмельницькому В. І.

"Компанія "Київ Молл Менеджмент" розцінює повернення 33% частки корпоративних прав українському акціонеру і залишення під контролем держави 67% частки корпоративних прав як рішення в інтересах держави, української економіки та українського бізнесу. Також керуюча компанія була проінформована керівництвом ТОВ "ІС" Либідь "і отримала підтвердження про скасування арешту нерухомого майна, серед якого будівлі ТРЦ" ОУШЕН ПЛАЗА", і рахунків товариства", - сказано в повідомленні.

У Києві відновлює роботу ТРЦ Ocean Plaza: коли він відкриєтьсяOcean Plaza готується до відкриття в жовтні (wikipedia.org)

Всі кошти від оренди та використання ТРЦ Ocean Plaza знаходяться на рахунках в Україні, їх виведення за кордон неможливе. За запевненням компанії, дві третини від загального прибутку ТРЦ буде отримувати безпосередньо держава України.

Відзначається, що з відновленням роботи ТРЦ будуть забезпечені роботою близько 3000 співробітників.

Які магазини повинні відкритися в ТРЦ

  • Інтертоп
  • MD fashion
  • СІТІ МОДА
  • "LPP Group"
  • "БНС"
  • "Ультра"
  • Adidas
  • "FM Group" в кількості 5 ресторанів
  • мережа ЛЮКСОПТИКА
  • мережа АЛЛО
  • LC Waikiki
  • Ельдорадо
  • Comfy
  • Vitto Rossi
  • Estro
  • Begoodi
  • UA Made
  • Master Zoo
  • Liu Jo
  • Benetton
  • PINKO
  • COLIN'S
  • Twinset
  • Helen Marlen
  • Золотий Вік
  • Дека
  • Секунда
  • БУДИНОК ІГРАШОК
  • Антошка
  • Reima
  • ROZUM
  • Crocs
  • TOM TAILOR
  • MUST HAVE
  • VOVK
  • Andre TAN
  • Swarovski
  • FREYWILLE
  • Укрзолото
  • Anabel Arto
  • Piquadro
  • Samsonite

Нагадаємо, що мажоритарним власником (51% акцій) ТРЦ Ocean Plaza є російська компанія, що належить родині і партнерам російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Як ми раніше писали, МакДональдс у Києві готують до відкриття. Дивіться, як в ресторанах готуються.

Також читайте, чи повинні ТРЦ і магазини зупиняти робіту і виганяти людей під час тривоги.

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