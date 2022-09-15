У Києві відновлює роботу ТРЦ Ocean Plaza: коли він відкриється

У Києві знову відкриє свої двері для клієнтів ТРЦ Ocean Plaza на Либідській. Він був закритий з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про те, коли відкриється популярний у жителів столиці торговий центр, розказали на офіційній сторінці ТРЦ у Facebook.

Коли відкриється Ocean Plaza

Українцям повідомили, що торговий центр відкриється в жовтні, конкретну дату поки не оголошують.

У повідомленні компанії говориться, що раніше 100% корпоративних прав ТОВ "ІС "Либідь" (власник зазначеного ТРЦ) були передані за рішенням суду в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Згідно з отриманою інформацією від ТОВ "ІС" Либідь", зараз судом скасовано арешт частки в 33,35% корпоративних прав як ТОВ "ІС" Либідь", так і його учасника - ТОВ" АВАНГАРД-ВІЛАРТІ", що належать громадянину України Хмельницькому В. І.

"Компанія "Київ Молл Менеджмент" розцінює повернення 33% частки корпоративних прав українському акціонеру і залишення під контролем держави 67% частки корпоративних прав як рішення в інтересах держави, української економіки та українського бізнесу. Також керуюча компанія була проінформована керівництвом ТОВ "ІС" Либідь "і отримала підтвердження про скасування арешту нерухомого майна, серед якого будівлі ТРЦ" ОУШЕН ПЛАЗА", і рахунків товариства", - сказано в повідомленні.

Ocean Plaza готується до відкриття в жовтні (wikipedia.org)

Всі кошти від оренди та використання ТРЦ Ocean Plaza знаходяться на рахунках в Україні, їх виведення за кордон неможливе. За запевненням компанії, дві третини від загального прибутку ТРЦ буде отримувати безпосередньо держава України.

Відзначається, що з відновленням роботи ТРЦ будуть забезпечені роботою близько 3000 співробітників.

Які магазини повинні відкритися в ТРЦ

Інтертоп

MD fashion

СІТІ МОДА

"LPP Group"

"БНС"

"Ультра"

Adidas

"FM Group" в кількості 5 ресторанів

мережа ЛЮКСОПТИКА

мережа АЛЛО

LC Waikiki

Ельдорадо

Comfy

Vitto Rossi

Estro

Begoodi

UA Made

Master Zoo

Liu Jo

Benetton

PINKO

COLIN'S

Twinset

Helen Marlen

Золотий Вік

Дека

Секунда

БУДИНОК ІГРАШОК

Антошка

Reima

ROZUM

Crocs

TOM TAILOR

MUST HAVE

VOVK

Andre TAN

Swarovski

FREYWILLE

Укрзолото

Anabel Arto

Piquadro

Samsonite

Нагадаємо, що мажоритарним власником (51% акцій) ТРЦ Ocean Plaza є російська компанія, що належить родині і партнерам російського олігарха Аркадія Ротенберга.