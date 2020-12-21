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В Киеве возле торгового центра похитили мужчину

Автор: Роман Мирончук

В Киеве 16 декабря на паркинге ТЦ "Мандарин" четверо мужчин затолкали человека в Mercedes и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел около 1:27.

Сотрудники торгового центра обратились в полицию с сообщением о возможном похищении. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

Между мужчиной и неизвестными произошел конфликт. Позже к ним подъехал черный Mercedes S класса, куда затолкали человека.

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В Киеве возле ТЦ "Мандарин" похитили мужчину (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, в Киеве трое полицейских подозреваются в похищении человека и вымогательстве денег. Правоохранители без законных оснований, задержали мужчину, который занимался продажей авто.

Позже сотрудники полиции начали удерживать мужчину, требуя заплатить им 10 тысяч долларов за то, чтобы они не привлекли его к ответственности за якобы попытку продажи украденного автомобиля.

Впоследствии мужчина заплатил им 2 тысячи евро и его отпустили. Этим делом занялась прокуратура. Расследование продолжается, и решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Ранее под Полтавой два брата несколько часов зверски истязали женщину из-за выдуманного похищения собаки. Мужчины топили женщину, заставляли копать себе могилу и брызгали в лицо слезоточивым газом.

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