В Киеве возле школы детей забрызгали перцовым баллончиком: видео инцидента

В Киеве возле школы №216 произошел конфликт между мужчинами и школьниками, в результате которого детей забрызгали перцовым баллончиком.

Говорят, что школьники принимали наркотики, поэтому и вели себя агрессивно. Но это не подтвержденная информация. Что было причиной конфликта возле школы в Оболонском районе пока не известно. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

На видео видно, что двое мужчин разговаривают со школьниками возле спортивной площадки. При этом один подросток лежит на асфальте возле велосипеда.

В Киеве возле школы детей забрызгали перцовыми баллончиками (видео: YouTube)

Автор видео призывает молодых людей успокоится, и убрать руку с ножа. Дальше происходил какой-то спор. Мужчину упрекнули в том, что он бил несовершеннолетнего.

После этого мужчина потянул парня, который пытался отбиваться и его забрызгали баллончиком вместе с другими школьниками, который хотели помочь другу.

Напомним, в Полтаве девушки жестоко избили подругу возле местного караоке-бара "Граммофонъ". Две девушки били ногами и руками третью по голове. При этом никто из мужчин не вмешался в конфликт.

Ранее в Никополе школьницы зверски побили свою сверстницу ногами по спине и животу. Видео избиения хулиганки сами разместили в социальных сетях. Девочками сразу заинтересовалась полиция.