У Києві біля школи дітей забризкали перцевим балончиком: відео інциденту

Розпилення сльозогінного газу (фото: РБК-Україна)

У столиці біля школи №216 дітей забризкали з балончика

У Києві біля школи №216 стався конфлікт між чоловіками і школярами, в результаті якого дітей забризкали перцевим балончиком.

Кажуть, що школярі приймали наркотики, тому і поводилися агресивно. Але це не підтверджена інформація. Що було причиною конфлікту біля школи в Оболонському районі поки не відомо. Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

На відео видно, що двоє чоловіків розмовляють зі школярами біля спортивного майданчика. При цьому один підліток лежить на асфальті біля велосипеда.

У Києві біля школи дітей заляпали перцевим балончиками (відео: YouTube)

Автор відео закликає молодих людей заспокоїться, і прибрати руку з ножа. Далі відбувався якийсь спір. Чоловіка звинувачували в тому, що він бив неповнолітнього.

Після цього чоловік потягнув хлопця, який намагався відбиватися і його забризкали балончиком разом з іншими школярами, які хотіли допомогти товаришу.

Нагадаємо, у Полтаві дівчата жорстоко побили подругу біля місцевого караоке-бару "Граммофонъ". Дві дівчини били ногами і руками третю по голові. При цьому ніхто з чоловіків не втрутився в конфлікт.

Раніше в Нікополі школярки жорстоко побили свою однолітку ногами по спині і животі. Відео побиття хуліганки самі розмістили в соціальних мережах. Дівчатами відразу зацікавилася поліція.