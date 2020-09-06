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У Києві біля школи дітей забризкали перцевим балончиком: відео інциденту

Київ, Неділя 06 вересня 2020 20:33
У Києві біля школи дітей забризкали перцевим балончиком: відео інциденту
Розпилення сльозогінного газу (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У столиці біля школи №216 дітей забризкали з балончика

У Києві біля школи №216 стався конфлікт між чоловіками і школярами, в результаті якого дітей забризкали перцевим балончиком.

Кажуть, що школярі приймали наркотики, тому і поводилися агресивно. Але це не підтверджена інформація. Що було причиною конфлікту біля школи в Оболонському районі поки не відомо. Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

На відео видно, що двоє чоловіків розмовляють зі школярами біля спортивного майданчика. При цьому один підліток лежить на асфальті біля велосипеда.

У Києві біля школи дітей заляпали перцевим балончиками (відео: YouTube)

Автор відео закликає молодих людей заспокоїться, і прибрати руку з ножа. Далі відбувався якийсь спір. Чоловіка звинувачували в тому, що він бив неповнолітнього.

Після цього чоловік потягнув хлопця, який намагався відбиватися і його забризкали балончиком разом з іншими школярами, які хотіли допомогти товаришу.

Нагадаємо, у Полтаві дівчата жорстоко побили подругу біля місцевого караоке-бару "Граммофонъ". Дві дівчини били ногами і руками третю по голові. При цьому ніхто з чоловіків не втрутився в конфлікт.

Раніше в Нікополі школярки жорстоко побили свою однолітку ногами по спині і животі. Відео побиття хуліганки самі розмістили в соціальних мережах. Дівчатами відразу зацікавилася поліція.

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