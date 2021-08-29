В Киеве возле огромного ТРЦ "протух" Днепр: токсичная вонь стоит в радиусе километра
В Киеве возле торгово-развлекательного центра River Mall, что на Днепровской набережной, 12, залив Днепра Берковщина покрылся странными пенящимися зелено-голубыми пятнами. Местные жители жалуются на страшный запах.
Об этом сообщает Telegram/Kyiv_Live.
По словам местных жителей, такое произошло из-за сброса стройматериалов и других токсичных отходов строительства прямо в воду.
"Теперь от водоема стоит сильная вонь, которая слышна даже через закрытое окно в радиусе один километр", - подписаны кадры с экологическим бедствием.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика, 18+.
Видео: В Киеве стухла река возле торгового центра (Kyiv_Live)
ТРЦ River Mall находится на побережье небольшого залива Днепра в микрорайне Позняки, рядом одноименная станция метро, а также метро "Осокорки".
Поблизости много высотных домов, жильцы которого вынуждены терпеть токсичные запахи.
Скрин: Место, где в Днепр сбросили отходы
Ранее мы писали, что киевская река покрылась опасной пеной. Теперь это мощным потоком несется в Днепр.
Также сообщалось, что в Киеве на стройке скандального ТРЦ появилось "озеро", где плавают утки.