В Киеве возле огромного ТРЦ "протух" Днепр: токсичная вонь стоит в радиусе километра

В Киеве возле торгово-развлекательного центра River Mall, что на Днепровской набережной, 12, залив Днепра Берковщина покрылся странными пенящимися зелено-голубыми пятнами. Местные жители жалуются на страшный запах.

Об этом сообщает Telegram/Kyiv_Live.

По словам местных жителей, такое произошло из-за сброса стройматериалов и других токсичных отходов строительства прямо в воду.

"Теперь от водоема стоит сильная вонь, которая слышна даже через закрытое окно в радиусе один километр", - подписаны кадры с экологическим бедствием.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика, 18+.

Видео: В Киеве стухла река возле торгового центра (Kyiv_Live)

ТРЦ River Mall находится на побережье небольшого залива Днепра в микрорайне Позняки, рядом одноименная станция метро, а также метро "Осокорки".

Поблизости много высотных домов, жильцы которого вынуждены терпеть токсичные запахи.

Скрин: Место, где в Днепр сбросили отходы