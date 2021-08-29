ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві біля великого ТРЦ "протухло" Дніпро: токсичний сморід стоїть в радіусі кілометра

Новость на русском →
Київ, Неділя 29 серпня 2021 09:43
У Києві біля великого ТРЦ "протухло" Дніпро: токсичний сморід стоїть в радіусі кілометра Колаж РБК-Україна: У Києві біля величезного ТРЦ "протухло" Дніпро
Автор: Світлана Мащенко

У Києві біля торгово-розважального центру River Mall, що на Дніпровській набережній, 12, затока Дніпра Берківщина покрилася дивними пінистими зелено-блакитними плямами. Місцеві жителі скаржаться на страшний запах.

Про це повідомляє Telegram/Kyiv_Live.

За словами місцевих жителів, таке сталося через скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду.

"Тепер від водойми стоїть сильний сморід, який чути навіть через зачинене вікно в радіусі один кілометр", - підписані кадри з екологічним лихом.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика, 18+.

Відео: у Києві стухла річка біля торгового центру (Kyiv_Live)

ТРЦ River Mall знаходиться на узбережжі невеликої затоки Дніпра в мікрорайоні Позняки, поруч однойменна станція метро, а також метро "Осокорки".

Поблизу багато висотних будинків, мешканці якого змушені терпіти токсичні запахи.

У Києві біля великого ТРЦ &quot;протухло&quot; Дніпро: токсичний сморід стоїть в радіусі кілометра

Скрін: місце, де в Дніпро скинули відходи

Раніше ми писали, що київська річка вкрилася небезпечною піною. Тепер це потужним потоком мчить до Дніпра.

Також повідомлялося, що у Києві на будівництві скандального ТРЦ з'явилося "озеро", де плавають качки.

Читайте РБК-Україна в Google News
экология река
LITE
Горіховий Спас 29 серпня: що потрібно обов'язково зробити сьогодні, важливі традиції
Горіховий Спас 29 серпня: що потрібно обов'язково зробити сьогодні, важливі традиції