У Києві біля великого ТРЦ "протухло" Дніпро: токсичний сморід стоїть в радіусі кілометра
У Києві біля торгово-розважального центру River Mall, що на Дніпровській набережній, 12, затока Дніпра Берківщина покрилася дивними пінистими зелено-блакитними плямами. Місцеві жителі скаржаться на страшний запах.
Про це повідомляє Telegram/Kyiv_Live.
За словами місцевих жителів, таке сталося через скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду.
"Тепер від водойми стоїть сильний сморід, який чути навіть через зачинене вікно в радіусі один кілометр", - підписані кадри з екологічним лихом.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика, 18+.
Відео: у Києві стухла річка біля торгового центру (Kyiv_Live)
ТРЦ River Mall знаходиться на узбережжі невеликої затоки Дніпра в мікрорайоні Позняки, поруч однойменна станція метро, а також метро "Осокорки".
Поблизу багато висотних будинків, мешканці якого змушені терпіти токсичні запахи.
Скрін: місце, де в Дніпро скинули відходи
Раніше ми писали, що київська річка вкрилася небезпечною піною. Тепер це потужним потоком мчить до Дніпра.
Також повідомлялося, що у Києві на будівництві скандального ТРЦ з'явилося "озеро", де плавають качки.