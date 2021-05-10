В Киеве возле метро заметили молодого оленя: кто потерял?

10 мая в Киеве возле метро "Бориспольская" люди заметили молодого олененка. Он мирно прогуливался возле подземки и не боялся внимания окружающих.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Вблизи со станцией метро "Бориспольская" гуляет чей домашний любимец. Никто не терял случайно?" - спросил автор поста и опубликовал видео с милым животным.
В Киеве возле метро заметили олененка
В комментариях украинцы отметили, что на животном есть ошейник.
Как мы ранее сообщали, под Киевом на Житомирской трассе машина на большой скорости сбила лося. Животное внезапно выбежало на дорогу и угодило под колеса автомобиля.