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В Киеве возле метро заметили молодого оленя: кто потерял?

Автор: Людмила Жукова

10 мая в Киеве возле метро "Бориспольская" люди заметили молодого олененка. Он мирно прогуливался возле подземки и не боялся внимания окружающих.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Вблизи со станцией метро "Бориспольская" гуляет чей домашний любимец. Никто не терял случайно?" - спросил автор поста и опубликовал видео с милым животным.

В Киеве возле метро заметили олененка

В комментариях украинцы отметили, что на животном есть ошейник.

  • Олень, с ошейником.
  • Может, есть смысл в карг сообщить - может, малого заберут куда-то.
  • Бемби!
  • Земля настолько очистилась после ковид, что вернулись дикие животные.
  • За червоним хутором кафешка в лісі, Клубуки. Там були такі звірятка років три-чотири назад.
  • Там косуль много в лесу.

Как мы ранее сообщали, под Киевом на Житомирской трассе машина на большой скорости сбила лося. Животное внезапно выбежало на дорогу и угодило под колеса автомобиля.

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