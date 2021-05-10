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У Києві біля метро помітили молодого оленя: хто загубив?

Автор: Людмила Жукова

10 травня в Києві біля метро "Бориспільська" люди помітили молодого оленятка. Він мирно прогулювався біля підземки і не боявся уваги оточуючих.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Поблизу зі станцією метро "Бориспільська" гуляє чийсь домашній улюбленець. Ніхто не загубив випадково?"- запитав автор поста і опублікував відео з милою твариною.

У Києві біля метро помітили оленятко

У коментарях українці відзначили, що на тварині є нашийник.

  • Олень, з нашийником.
  • Може, є сенс в карг повідомити - може, малого заберуть кудись.
  • Бембі!
  • Земля настільки очистилася після ковід, що повернулися дикі тварини.
  • За червоним хутором кафешка в лісі, Клубуки. Там були такі звірятка років три-чотири тому.
  • Там козуль багато в лісі.

Як ми раніше повідомляли, під Києвом на Житомирській трасі машина на великій швидкості збила лося. Тварина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля.

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