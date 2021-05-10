У Києві біля метро помітили молодого оленя: хто загубив?

10 травня в Києві біля метро "Бориспільська" люди помітили молодого оленятка. Він мирно прогулювався біля підземки і не боявся уваги оточуючих.
Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
"Поблизу зі станцією метро "Бориспільська" гуляє чийсь домашній улюбленець. Ніхто не загубив випадково?"- запитав автор поста і опублікував відео з милою твариною.
У Києві біля метро помітили оленятко
У коментарях українці відзначили, що на тварині є нашийник.
Як ми раніше повідомляли, під Києвом на Житомирській трасі машина на великій швидкості збила лося. Тварина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля.