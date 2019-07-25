В Киеве возле Днепра поселились странные люди: киевляне боятся за детей

Коллаж (РБК-Украина)

В полиции говорят, что жить под мостом не запрещено законом

В Киеве на Оболонской набережной расположились неизвестные обитатели. Люди заметили, что в парке "Наталка" появился шатер, вещи, посуда, а также пакеты с вещами. Кто именно поселился прямо под открытым небом, пока не ясно, так как киевляне боятся подходить близко к таким "жилищам". Об этом сообщает "Сегодня".

Отмечается, что возле воды разбили что-то наподобие шатра. Загадочные обитатели напугали своим появлением жителей Оболони. Люди говорят, что боятся отпускать гулять детей в парк по вечерам.

Фото: В парке "Наталка" разбили шатер (segodnya.ua)

"Недалеко от элитного гольф-клуба есть прогулочная аллея, на которой установлены скульптуры, там у воды неизвестные построили что-то наподобие шатра. И это практически на входе в парк "Наталка". Там видно одежду, посуду и кульки с вещами, одеяла. Кто поселился на берегу, мы не смогли рассмотреть. Было страшно туда заходить. Да и переживаем за детей, страшно им разрешать гулять в этом месте, особенно по вечерам", – рассказала киевлянка Светлана.

Фото: В парке появились следы жизнедеятельности людей (segodnua.ua)

В полиции отмечают, что жить под открытым небом в Украине не является нарушением закона. Люди могут ночевать под мостами илина берегу Днепра.

"Если горожане заметили что-то подозрительное или вызывающее опасность, они могут обращаться в патрульную полицию. На место выедет наряд и проверит информацию, разберется в ситуации", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Как ранее мы писали, в Киеве преступники выкрали молодую девушку, вывезли ее в лес и обрезали ей волосы. Об этом сообщает издание "Информатор" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Кстати, киевлянка Светлана Коптилина рассказала жуткую историю о том, как неизвестный мужчина попытался утопить ее на канале по улице Раисы Окипной. Молодой парень просто подплыл к ней и начал держать ее голову под водой.