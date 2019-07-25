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У Києві біля Дніпра оселилися дивні люди: кияни бояться за дітей

STYLERЖиття    25.07.2019 - 21:40
У Києві біля Дніпра оселилися дивні люди: кияни бояться за дітей
Колаж (РБК-Україна)

У поліції кажуть, що жити під мостом не заборонено законом

У Києві на Оболонській набережній розташувалися невідомі мешканці. Люди помітили, що у парку "Наталка" з'явився намет, речі, посуд, а також пакети з речами. Хто саме оселився прямо під відкритим небом, поки не ясно, але кияни бояться підходити близько до таким "осель". Про це повідомляє "Сегодня".

Відзначається, що біля води розбили щось на зразок намету. Загадкові мешканці налякали своєю появою жителів Оболоні. Люди кажуть, що бояться відпускати дітей гуляти в парк вечорами.

У Києві біля Дніпра оселилися дивні люди: кияни бояться за дітей

Фото: У парку "Наталка" розбили намет (segodnya.ua)

"Недалеко від елітного гольф-клубу є прогулянкова алея, на якій встановлені скульптури, там біля води невідомі побудували щось на зразок намету. І це практично на вході в парк "Наталка". Там видно одяг, посуд та кульки з речами, ковдри. Хто оселився на березі, ми не змогли розглянути. Було страшно туди заходити. Та й переживаємо за дітей, страшно їм дозволяти гуляти в цьому місці, особливо вечорами", – розповіла киянка Світлана.

У Києві біля Дніпра оселилися дивні люди: кияни бояться за дітей

Фото: У парку з'явилися сліди життєдіяльності людей (segodnua.ua)

У поліції зазначають, що жити під відкритим небом в Україні не є порушенням закону. Люди можуть ночувати під мостами чи на березі Дніпра.

"Якщо городяни помітили щось підозріле або викликає небезпека, вони можуть звертатися в патрульну поліцію. На місце виїде наряд і перевірить інформацію, розбереться в ситуації", – розповіли в прес-службі патрульної поліції.

Як раніше ми писали, у Києві злочинці викрали молоду дівчину, вивезли її в ліс і обрізали їй волосся. Про це повідомляє видання "Інформатор" з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

До речі, киянка Світлана Коптиліна розповіла страшну історію про те, як невідомий чоловік спробував втопити її на каналі по вулиці Раїси Окіпної. Молодий хлопець просто підплив до неї і почав тримати голову під водою.

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