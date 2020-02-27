В Киеве на вокзале засекли наглых воров: видео с "героинями"

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале орудуют наглые воры, которые без зазрения совести растегивают людям рюкзаки и сумки и пытаются украсть вещи. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

По словам мужчины, который заметил вора, злоумышленников было несколько человек, они быстро убежали.

"Ситуация такая: только выхожу с поезда, как какое-то гнилое существо расстегнуло мой рюкзак. Я яростно крикнул и хотел ударить, но они же твари шустрые - убежали. Нашел уже наверху на самом вокзале. Их было 4-6 человек, двоих я словил и дальше все на видео. Говорят, что если государство не занимается подобными проблемами - этим начинают заниматься люди самостоятельно", - написали под видео.

В Киеве на вокзале засекли воровок (YouTube)

Пользователи сети отреагировали на очередных "героев" в комментариях.

Из-за этих, хожу с рюкзаком любимым в обнимку.

Раньше по платформам вокзала в Киеве бегали стада воровок. После того, как там начали ходить полицейские они перебазировались на другие точки.

Пару дней назад вечером уезжала с Киевского вокзала. Смотрю полиции полно, ну, думаю, славтегосподи, навели порядок.Да что вы!!! Через пару минут подходят 2 старых цыганки попрошайки. Потом через каждые 5 минут какие-то девицы с коробочками для помощи кому-то, потом с платформы поднялась бригада 5 человек цыган-подростков с рыскающим взглядом в поисках жертвы.

Скриншот комментариев

Как мы ранее писали, в Киеве показали наглых воров-карманников, которые промышляют на центральных улицах города с большим скоплением людей.