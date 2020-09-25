В Киеве водителей начнут по-новому штрафовать за неправильную парковку: что нужно знать

В Киеве по-новому будут наказывать на неправильную парковку (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве ввели новые правила наказаний за нарушение правил парковки

В Киеве водителей нарушения правил парковки теперь будут штрафовать по-новому. Необязательно автомобиль будут сразу эвакуировать и отправлять на штрафплощадку. Парковщики будут просто оставлять штраф за нарушение правил под дворником на лобовом стекле.

Как сообщили в сообществе "Киев Парковочный" в социальной сети Facebook, автомобиль при нарушениях парковки могут не эвакуировать, если он никому не мешает. Однако владельцу автомобиля выпишут штраф и его оставят под дворником на лобовом стекле. Водителям рекомендуется не выбрасывать все бумажки, которые оставляют в течении дни, а внимательно проверять – среди рекламных листовок может оказаться важный документ.

Отмечается, что такая схема успешно работает во многих странах Европы на протяжении многих лет и теперь эта инициатива добралась до Украины.

Кроме того, эксперты указывают на то, что согласно постановлению Кабинета министров Украины, автомобиль можно эвакуировать только в том случае, если он размещен так, что препятствует дорожному движению или делает его небезопасным. Во всех остальных случаях автомобиль должен оставаться на месте неправильной парковки, но при этом на водителя в обязательном порядке накладывается штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, что с октября в Украине начнет действовать важное требование для водителей.

А также рассказывали о том, что эксперты перечислили причины, по которым водителям не выплатят страховку за разбитое авто.