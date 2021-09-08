В Киеве водитель самоката наказал наглого автомобилиста, который ехал по тротуару (видео)

В Киеве на Позняках произошел серьезный конфликт, где мужчина на арендованном самокате заблокировал движение автомобиля Audi. В частности, легковушка двигалась по пешеходной зоне и пыталась объехать таким образом огромный затор.

Так, владелец машины на появление препятствия отреагировал крайне неадекватно. Мужчина начал рассказывать о том, что его должны пропустить. Пассажир автомобиля также напал на самокатчика и считает, что нет ничего плохого в езде по тротуару.

Также мужчины говорили самокатчиков, что он нарушил правила дорожного движения, ведь не передвигается велодорожкой или проезжей частью.

Что сказали в полиции

Кроме того, участники конфликта долго спорили между собой и предлагали друг другу вызвать полицию. Однако, самокатчик не отступил и не дал наглому водителю проехать.

Поэтому через некоторое время приехали полицейские.

Патрульным водитель нагло заявил, что выехал на тротуар и проехал им несколько сотен метров, поскольку его машина "сломалась". Также патрульные несколько раз поймали автомобилиста на лжи.

Пока неизвестно чем закончился инцидент.