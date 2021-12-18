В Киеве водитель решил "сократить путь" и поплатился: возмутительное видео
В Киеве полиция наказала водителя, который решил "сократить путь" и проехал через газон на Дарницкой площади. Отмечается, что наглый водитель попал на камеры возмущенных автомобилистов.
Об этом рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Так, водитель легкового автомобиля не только нарушил правила дорожного движения, но и нормы благоустройства, проехав на авто через газон.
По словам Алексея Билошицкого, правоохранители установили личность нарушителя и привлекли его к административной ответственности сразу по двум статьям - "Нарушение правил дорожного движения" и "Нарушение правил благоустройства".
Отмечается, что свою вину водитель признал.
"Пример поучительный. Вызывающее поведение и пренебрежение правилами и другими людьми - это путь в никуда. Только во взаимоуважении и правопорядке мы можем развиваться и делать изменения к лучшему", - сказал заместитель.
К тому же на записи видно, что автовладелец после проезда по газону собирался двигаться в направлении Харьковского шоссе. Однако, после нарушения мужчина оказался перед потоком машин, для которых загорелся зеленый свет. За это нарушителю пришлось ждать, пока он физически сможет пересечь перекресток.
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