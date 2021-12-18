В Киеве водитель решил "сократить путь" и поплатился: возмутительное видео

В Киеве полиция наказала водителя, который решил "сократить путь" и проехал через газон на Дарницкой площади. Отмечается, что наглый водитель попал на камеры возмущенных автомобилистов.

Так, водитель легкового автомобиля не только нарушил правила дорожного движения, но и нормы благоустройства, проехав на авто через газон.

По словам Алексея Билошицкого, правоохранители установили личность нарушителя и привлекли его к административной ответственности сразу по двум статьям - "Нарушение правил дорожного движения" и "Нарушение правил благоустройства".

Отмечается, что свою вину водитель признал.

"Пример поучительный. Вызывающее поведение и пренебрежение правилами и другими людьми - это путь в никуда. Только во взаимоуважении и правопорядке мы можем развиваться и делать изменения к лучшему", - сказал заместитель.

К тому же на записи видно, что автовладелец после проезда по газону собирался двигаться в направлении Харьковского шоссе. Однако, после нарушения мужчина оказался перед потоком машин, для которых загорелся зеленый свет. За это нарушителю пришлось ждать, пока он физически сможет пересечь перекресток.